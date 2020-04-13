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Стали известны инструкции полиции по работе с нарушителями самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотрудники московской полиции получили инструкции по работе с гражданами, нарушившими пропускной режим или режим самоизоляции. Об этом сообщил 13 апреля РЕН ТВ.

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Действия силовиков регламентированы и описаны по порядку. Как отмечается в памятке, полицейские могут поинтересоваться, с какой именно целью гражданин вышел из дома, и напомнить, что выйти из жилища можно только по нескольким причинам.

Если причина, по которой житель столичного региона покинул дом, будет неуважительной, то сотрудник полиции выпишет протокол об административном правонарушении. Он также попросит предъявить документы, подтверждающие личность остановленного.

При этом доставлять нарушителя в отдел полиции следует только в самом крайнем случае. В первую очередь необходимо пытаться убедить нарушителя вернуться домой. Естественно, это не освобождает агрессивного нарушителя от ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

В памятке уделено внимание и доказательствам того, что житель Москвы или Подмосковья покинул жилище. Требуется видео и фотосъемка происходящего и регистрация местонахождения гражданина при помощи скриншота сервиса «Яндекс.Карты».

С нарушителя возьмут письменное объяснение его действий. К протоколу приложат и показания свидетелей.

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Ранее в понедельник сообщалось об увеличении нарядов полиции для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции, введенного на фоне распространения коронавируса. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице вводят электронные пропуска для поездок на транспорте. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформление началось 13 апреля.

С 15 апреля наличие кода будет обязательным. Для его получения надо заполнить форму на mos.ru или отправить СМС на 7377. Также можно позвонить по телефону: (495) 777-77-77.

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