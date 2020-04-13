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Вернувшемуся за багажом в Шереметьево грозит штраф за нарушение изоляции

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Полицейские составили протокол о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, вернувшегося в аэропорт Шереметьево за оставленным после прилета из Бангкока багажом. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

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46-летний мужчина вернулся в терминал D в воскресенье, его остановили полицейские, проводившие патрулирование. Как пояснил задержанный, он прилетел ночью спецрейсом из Бангкока. Представитель Роспотребнадзора вручил ему постановление о необходимости соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней, сообщает ТАСС.

«Но мужчина нарушил предписание и вернулся в аэропорт на личном автомобиле за оставленным чемоданом», — добавили в полиции.

В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, совершенные в период возникновения угрозы распространения заболевания»).

Мужчине запретили свободно перемещаться по аэропорту, он вернулся в автомобиль и отправился домой на самоизоляцию. Службы аэропорта доставят домой мужчине его чемодан по просьбе полицейских.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин назвал меры по противодействию распространению коронавируса SARS-CoV-2, принимаемые властями Москвы, оправданными.

До 1 мая в московском регионе действует режим самоизоляции, введенный для борьбы с коронавирусом. Все жители обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или выгула домашних животных. За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы.

коронавирус

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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