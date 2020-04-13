Путин назвал оправданными меры Москвы по противодействию коронавирусу

Президент России Владимир Путин назвал меры по противодействию распространению коронавируса SARS-CoV-2, принимаемые властями Москвы, оправданными. Но при этом глава государства подчеркнул, что в борьбе с инфекцией важно не создавать дополнительных проблем для граждан.

«Важно, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны и функционировали эффективно. Чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан», — сказал он в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ в понедельник, 13 апреля.

Также российский лидер отметил ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Путин указал, что ближайшие дни станут определяющими для дальнейшего развития событий. Все действия властей, в том числе и профилактические меры, и работа системы здравоохранения, должны быть выстроены «с запасом» и учетом всех факторов, сказал глава государства.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для поездок на любом виде транспорта, включая такси, потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно с 13 апреля через портал mos.ru, а также отправив SMS на номер 7377. Всего будет три вида пропусков: для поездок на работу, для поездок в медучреждения, для поездок в личных целях.

До 1 мая в московском регионе действует режим самоизоляции. Все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или выгула домашних животных.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2 558 — за последние сутки. 1 470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

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