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Дети до 14 лет смогут перемещаться по Москве только с родителями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В период действия режима самоизоляции дети до 14 лет смогут передвигаться по Москве только в сопровождении родителей, отдельный пропуск для них не требуется. Об этом в понедельник, 13 апреля, рассказал глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«Дети должны соблюдать режим самоизоляции, о чем было сказано в первоначальном указе о введении повышенной готовности. Однако если они будут перемещаться в рамках указа по пропускам, тогда их должны сопровождать родители и родители для себя выписывают соответствующий пропуск, исходя из целей», — заявил Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

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По данным исследований китайских ученых, у многих детей коронавирус протекает бессимптомно или очень слабо выражен. Это фактически делает их скрытыми разносчиками опасной инфекции.

Ранее 13 апреля стало известно, что власти Москвы выписали уже 885 тыс. цифровых пропусков по состоянию на 13:00 для передвижения на транспорте по городу.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для поездок на любом видео транспорта, включая такси, потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно с 13 апреля через портал mos.ru, а также отправив СМС на номер 7377.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

коронавирус

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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