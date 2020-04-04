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Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Прививка от туберкулеза (БЦЖ) создает определенный иммунный фон в организме и дает надежду на более спокойное течение заболевания COVID-19. Такое мнение 3 апреля высказал главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека РУДН Алексей Мазус.

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По словам специалиста, возможно, благодаря прививкам БЦЖ у россиян течение болезни пройдет легче.

«Это позволяет надеяться на то, что у нас распространение инфекции в нашей стране будет ниже, чем в Европе, и количество больных в реанимации по соотношению людей, которые столкнулись с инфекцией, которые болеют в более тяжелой форме, будет меньше, чем, допустим, в Италии», — цитирует Мазуса «РИА Новости».

22 марта во Всемирной организации здравоохранения оценили влияние прививки от гриппа на коронавирус. По мнению специалистов, научных доказательств того, что данная вакцинация снижает риски заражения COVID-19, пока нет.

При этом российские врачи объяснили, почему прививки от гриппа могут быть полезны в данном случае.

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