Назван «радиус поражения» коронавируса при чихании

Ученые из Массачусетского технологического института рассказали, на какое расстояние распространяется коронавирус при чихании заболевшего.

Исследование специалистов, проведенное в марте, показало, что при чихании капли жидкости сбиваются в небольшие облака, и вирус в них сохраняется от нескольких секунд до пары минут.

При этом «радиус поражения» составляет семь–восемь метров.

Ученые отметили, что при чихании капли с вирусом делятся на большие и маленькие. Первые более живучие и распространяются на большие расстояния. Однако за счет своей тяжести они быстрее оседают на поверхности. Более мелкие капли опасны тем, что дольше остаются в воздухе.

3 апреля во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что наибольшее количество заражений COVID-19 происходит воздушно-капельным путем, однако существует вероятность передачи вируса от людей с бессимптомным развитием заболевания.

При этом ранее российские специалисты установили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 может передаваться через сырую воду или необработанную термическим путем пищу.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-COV-2, впервые была выявлена в китайском городе Ухань в конце декабря. К 3 апреля вирус распространился в большинстве стран мира, заразились более 1 млн человек, скончались, по данным ресурса Worldometers, более 58 тыс. зараженных.