Назван «радиус поражения» коронавируса при чихании
Ученые из Массачусетского технологического института рассказали, на какое расстояние распространяется коронавирус при чихании заболевшего.
Исследование специалистов, проведенное в марте, показало, что при чихании капли жидкости сбиваются в небольшие облака, и вирус в них сохраняется от нескольких секунд до пары минут.
При этом «радиус поражения» составляет семь–восемь метров.
Ученые отметили, что при чихании капли с вирусом делятся на большие и маленькие. Первые более живучие и распространяются на большие расстояния. Однако за счет своей тяжести они быстрее оседают на поверхности. Более мелкие капли опасны тем, что дольше остаются в воздухе.
3 апреля во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что наибольшее количество заражений COVID-19 происходит воздушно-капельным путем, однако существует вероятность передачи вируса от людей с бессимптомным развитием заболевания.
При этом ранее российские специалисты установили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 может передаваться через сырую воду или необработанную термическим путем пищу.
Вспышка заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-COV-2, впервые была выявлена в китайском городе Ухань в конце декабря. К 3 апреля вирус распространился в большинстве стран мира, заразились более 1 млн человек, скончались, по данным ресурса Worldometers, более 58 тыс. зараженных.