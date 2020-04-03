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Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Новый тип коронавируса, так же как и другие инфекции, не направлен на уничтожение человека, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

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По его словам, основная цель вирусов — в репродукции. Поэтому вирус поселяется в организме и живет в нем, как паразит.

«Живет он в больном, но живом организме. Если он нас с вами уничтожит, то он убьет и себя самого. У всего живого есть цель — продлить самого себя, и ни одно живое не будет совершать суицид», — пояснил Никифоров в эфире «России 1».

Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России. Он отметил, что до пика распространения Россия еще не дошла, но к лету вспышка сойдет на нет.

3 апреля доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал, как победить коронавирус. По его словам, он очень заразный и необходимо соблюдать меры предосторожности.

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