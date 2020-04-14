В ВОЗ назвали условия для победы России над коронавирусом

Для успешного преодоления эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в России важно не допустить резкого ослабления мер по борьбе с инфекцией. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиту Вуйнович.

Она подчеркнула, что стратегии выхода должны быть постепенными.

«ВОЗ рекомендует следующие критически важные шаги: изолировать, тестировать и отслеживать каждый новый случай COVID-19, обеспечивать эффективную работу системы здравоохранения, а также соблюдение населением всех профилактических правил и режима самоизоляции», — перечислила Вуйнович.

Ранее 14 апреля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что страны, которые возвращаются к жизни в привычном режиме, должны соблюдать определенные предосторожности, а именно оперативно выявлять зараженных граждан и изолировать их.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 14 апреля, в мире зафиксировано 1,93 млн случаев заражения коронавирусом, 120,4 тыс. пациентов скончались, 456,7 тыс. человек выздоровели.

В России зарегистрированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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