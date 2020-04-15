Гендиректор ВОЗ рассказал об испытании трех вакцин от коронавируса

Три вакцины от коронавируса проходят клинические испытания. Еще 70 находятся в разработке, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в среду, 15 апреля. Трансляцию встречи вела ВОЗ.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что организация поддерживает международную программу «Тестов солидарности», которая идет с 18 марта. В ее рамках больницы 90 стран обмениваются данными по разным видам лечения коронавируса.

Также ВОЗ создала группу экспертов, которые будут изучать влияние кортикостероидов и противовоспалительных лекарств на ход лечения COVID-19.

14 апреля вирусологи рассказали, что ждать вакцину от коронавируса можно в 2021 году. По словам медиков, задержать появление препарата могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.

По данным Worlmometer на 15 апреля, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,02 млн человек. Более 129 тыс. человек умрели, более 495 тыс. человек вылечились.