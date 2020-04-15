В ВОЗ поблагодарили Россию за поддержку в период пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения выразили благодарность России за поддержку в период пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 15 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

«Очень много идет поддержки сейчас, которую мы видим. Очень благодарны поддержке Российской Федерации», — рассказала она.

Ранее в этот день президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Он отметил, что это решение будет действовать до проведения разбирательства ошибок организации в управлении и сокрытия данных о распространении коронавируса.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала решение Трампа попыткой найти виновных в пандемии коронавируса. Она напомнила, что в США часто ищут причины каких-либо неудач, как, например, в проигрыше Хиллари Клинтон на президентских выборах виновной назначили Россию.

К критике Захаровой присоединился и представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, назвав обвинения США в адрес ВОЗ лицемерными и приравняв их к попытке снять с себя ответственность.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 15 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 2 млн. Количество смертей увеличилось до 127 824. Выздоровели за весь период распространения заболевания более 491 тыс. пациентов.