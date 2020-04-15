Постпред РФ в Женеве назвал обвинения США в адрес ВОЗ лицемерными

Обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со стороны США лицемерные и необоснованные. Об этом 15 апреля заявил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Претензии со стороны Вашингтона выглядят особенно лицемерно. США сами во многом определяют работу Организации и не должны снимать с себя ответственность», — приводит его слова «РИА Новости».

Гатилов напомнил, что американские представители есть практически во всех подразделениях ВОЗ, включая высший эшелон, а также в экспертных комитетах, в том числе в Комитете по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Поэтому американским специалистам «всё хорошо было известно».

Он подчеркнул, что обвинения США «политически ангажированы и несостоятельны». Кроме того, страна остается главным неплательщиком в организации. Размер американского долга перед ВОЗ составляет около $200 млн.

«Обязательный взнос США в бюджет ВОЗ составляет около $120 млн, или 22% всех начисленных платежей. Американские фонды и другие неправительственные организации являются крупнейшими добровольными донорами ВОЗ», — рассказал Гатилов.

По мнению постпреда, решение США прекратить финансирование ВОЗ направлено на развал системы международных организаций, неугодных Вашингтону.

«Уверены, что ВОЗ на всех этапах вспышки, переросшей в пандемию, действовала в рамках своего мандата, в строгом соответствии с установками государств-членов и на основе имеющихся научных данных. Такой же позиции придерживается большинство стран — членов Организации. Упрекать ВОЗ в том, что некоторые страны упорно не хотели прислушаться к ее предупреждениям и рекомендациям, некорректно», — добавил он.

О приостановке финансирования ВОЗ американский лидер Дональд Трамп объявил ранее в этот день. Он заявил, что организация не будет получать средства от США до тех пор, пока Соединенные Штаты не изучат реагирование ВОЗ на пандемию и не подтвердят якобы сокрытие информации о масштабах вспышки COVID-19. Кроме того, в сенате США намерены установить роль Китая в распространении инфекции.

Трамп и ранее критиковал работу ВОЗ, утверждая, что организация слишком много внимания уделяет КНР, хотя большая часть финансирования поступает из США.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 15 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2 млн случаев заболевания, умерли более 127 тыс. человек, вылечились — 489 тыс.