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В сенате США намерены изучить роль Китая и ВОЗ в распространении COVID-19

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Фото: Global Look Press/Liu Jie/XinHua
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Комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам сената США намерен изучить обстоятельства появления коронавируса, в частности роль Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в распространении инфекции. Об этом сообщил председатель комитета Рон Джонсон в интервью Politico, опубликованном 14 апреля.

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«Где всё это началось? Был ли он (коронавирус. — Ред.) передан от животного человеку? Был ли он [распространен] из лаборатории в Китае? Возможно, имелись самые лучшие намерения разработать разные способы, методы лечения коронавируса в целом. Нам нужно знать, какую роль могла играть ВОЗ в сокрытии этой информации», — сказал он.

Кроме того, сенаторы намерены выяснить, почему Соединенные Штаты были недостаточно подготовлены к возможной опасности, почему необходимые медицинская техника и препараты изготавливаются за рубежом и наблюдается их нехватка в стране, а также как распространялся вирус, и каковой была первоочередная реакция ВОЗ на вспышку инфекции.

В сенате полагают, что Китай и ВОЗ приняли недостаточно мер по недопущению пандемии.

Джонсон отметил, что США оказались застигнуты пандемией врасплох, и допустил, что при лучшем информировании страна могла бы, в частности, изготовить более точные тест-системы на коронавирус.

Ранее в этот день госсекретарь США Майк Помпео призвал найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о COVID-19. По его мнению, мировая общественность узнала об инфекции слишком поздно.

При этом СМИ сообщают, что разведка докладывала президенту США Дональду Трампу об опасности вспышки коронавируса еще в конце ноября 2019 года. Сам американский лидер не раз называл вирус «китайским» и критиковал ВОЗ за сосредоточенность на ситуации с COVID-19 в Китае. Он отмечал, что организация финансируется в основном за счет США, но при этом с самого начала вспышки давала ошибочные, по его мнению, рекомендации.

Сенатор Марта Максалли и вовсе призывала гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейсуса уйти в отставку, утверждая, что он предоставлял заниженные данные о ситуации с коронавирусом в Китае.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 14 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,9 млн случаев заболевания, скончались 119 тыс. человек.

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