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Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Трансляция брифинга велась на странице Белого дома в Twitter.

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«Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения разбирательства ошибок организации в управлении и сокрытия данных о распространении коронавируса», — отметил американский лидер.

По его мнению, ВОЗ не справилась со своими обязанностями и не смогла своевременно получить информацию об эпидемии коронавируса, а также прозрачно отражать данные о заболеваемости в мире.

«Из-за того, что ВОЗ полагалась на раскрываемую Китаем информацию, количество случаев заболевания в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз, может, и намного больше», — убежден глава Белого дома.

Он отметил, что американская сторона намерена добиваться реформирования ВОЗ.

Накануне СМИ сообщили, что комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам сената США намерен изучить обстоятельства появления коронавируса, в частности роль Китая и ВОЗ в распространении инфекции.

Ранее американский сенатор Марта Максалли призвала гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса уйти в отставку, утверждая, что он предоставлял заниженные данные о ситуации с коронавирусом в Китае.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, от новой коронавирусной инфекции в США скончались 25 239 человек, всего в стране заразились COVID-19 более 592 тыс. человек, выздоровели 44 тыс.

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