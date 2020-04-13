Трамп раскритиковал NYT за статью о европейском происхождении COVID-19

Разгромная критика от президента США Дональда Трампа досталась газете The New York Times за статью о европейском происхождении коронавируса нового типа в Нью-Йорке. Он также выразил мнение, что такая статья появилась из-за стремления издания вернуться в Китай.

«Что провальная New York Times получила за это? Есть ли какие-либо названные источники? Их недавно выкинули из Китая, как собак и, видно, они хотят вернуться» — написал Трамп в Twitter.

17 марта МИД Китая досрочно отозвал аккредитацию корреспондентов ряда американских изданий, в том числе The New York Times. Таким образом, Китай ответил на введенный госдепом США лимит на количество сотрудников в американских бюро китайских государственных СМИ.

Это не первый случай конфликта Трампа с газетой. Так 9 марта Президент США назвал газету The New York Times позором журналистики из-за распространения ложной информации о нем.

По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались более 114 тыс. человек, из больниц выписаны больше 423 тыс. Количество случаев нового типа коронавируса в США превысило 560 тыс., скончались 22 тыс. человек.

В пятницу, 10 апреля, в Соединенных Штатах был зарегистрирован самый высокий показатель летальных исходов коронавирусной инфекции за сутки — умерли 2108 человек.