Трамп назвал The New York Times позором журналистики

Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times позором журналистики из-за распространения ложной информации о нем.

«The New York Times — это позор журналистики. Они были дохлой газетой, когда я пришел в политику, и останутся дохлыми, когда я уйду, то есть через пять лет», — написал Трамп в Twitter.

Кроме того, он добавил, что главным врагом народа является фейк-ньюс.

27 февраля предвыборный штаб американского президента выдвинул иск о клевете против газеты The New York Times. Представители Трампа обвинили газету в намеренной публикации ложных сведений о вмешательстве России во время президентских выборов 2016 года.

Позже похожий «многомиллионный» иск был подан юристами Трампа против издания The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических» статей о якобы сговоре американского лидера с Россией.

Ранее Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Летом 2019 года президент США обвинил The New York Times в госизмене из-за публикации об активизации кибератак США против России. Газета отвергла эти нападки.