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Число умерших от коронавируса в США за сутки впервые превысило 2 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Число жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах за сутки впервые превысило 2 тыс. человек. Такие данные приводит Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд).

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Днем ранее число летальных случаев COVID-19 в США составляло 16 129. На настоящий момент количество смертей достигло 18 637, сообщает университет.

Таким образом, чуть более чем за сутки от коронавирусной инфекции скончалось более 2508 жителей страны.

Всего, по данным университета, в США с начала эпидемии было выявлено 499,2 тыс. случаев заражения. По этому показателю страна находится на первом месте в мире.

Ранее 10 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что по прогнозам в стране от коронавируса умрут менее 100 тыс. человек, хотя раньше говорилось, что их число может достичь 225 тыс. В этот же день американский лидер заявил, что Соединенные Штаты находятся на пике распространения коронавируса. Он отметил, что в некоторых штатах заболеваемость уже пошла на спад.

Он также раскритиковал шведскую модель борьбы с коронавирусом, заявив, что в таком случае число жертв COVID-19 в США достигло бы 2 млн человек.

В мире на сегодняшний день коронавирусная инфекция с момента ее появления в Китае в конце декабря была диагностирована почти у 1,7 млн человек. Выздоровели около 376 тыс. человек. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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