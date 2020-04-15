Прямой эфир
Сюжет:

Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения.

Рейтинг ободрения: почему Дональд Трамп набирает очки на пандемии
Коронавирус и выход Берни Сандерса из гонки пока не помогли демократам в борьбе за Белый дом

«Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом», - приводит его слова 15 апреля ТАСС.

Генсек ООН добавил, что ВОЗ должна оказываться вся необходимая поддержка, чтобы мир смог победить COVID-19.

14 апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за того, что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении коронавируса.

Трамп также призвал реформировать организацию.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил о желании Штатов найти виновных в пандемии и привлечь их к ответственности.

Затем комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам сената США намерен изучить обстоятельства появления коронавируса, в частности роль Китая и ВОЗ в распространении инфекции.

12 апреля МИД РФ выразил обеспокоенность из-за попыток Вашингтона переложить ответственность за удручающую ситуацию с распространением вируса в США на других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем
Более 605 тыс. человек заразились коронавирусом в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020