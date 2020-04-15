Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения.

«Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом», - приводит его слова 15 апреля ТАСС.

Генсек ООН добавил, что ВОЗ должна оказываться вся необходимая поддержка, чтобы мир смог победить COVID-19.

14 апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за того, что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении коронавируса.

Трамп также призвал реформировать организацию.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил о желании Штатов найти виновных в пандемии и привлечь их к ответственности.

Затем комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам сената США намерен изучить обстоятельства появления коронавируса, в частности роль Китая и ВОЗ в распространении инфекции.

12 апреля МИД РФ выразил обеспокоенность из-за попыток Вашингтона переложить ответственность за удручающую ситуацию с распространением вируса в США на других.