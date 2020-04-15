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Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.

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По его словам, проводя «профилактику» COVID-19 путем употребления крепкого алкоголя, стоит взвесить все риски, ведь коронавирус, как и другие болезни, создает нагрузку на органы.

И пока ваш организм борется с заболеванием, в частности, печень испытывает повышенную нагрузку, отфильтровывая побочные продукты этой борьбы.

«Вы хотите создать дополнительную нагрузку для вашей печени? Да, принятие алкоголя внутрь дезинфицирует ваш рот и, может быть, горло, но это единственная площадь дезинфекции. Спирт не продезинфицирует ваши легкие», - цитирует медика 15 апреля «РИА Новости».

Для обеззараживания полости рта Каплан посоветовал полоскать ее раствором воды с содой.

20 марта врачи перечислили методы снижения риска заражения новым типом коронавируса. В частности, это необходимость поддерживать иммунитет правильным питанием.

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