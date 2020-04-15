В МИДе оценили решение США о приостановке финансирования ВОЗ

Решение США о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — это попытка найти мифических виновных в пандемии коронавируса. Такой точкой зрения поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 15 апреля.

«У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии — Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон — Россия, в проблемах американской медицины — лично Путин. Главное — найти мифическую «пробирку» и предъявить ее миру в качестве доказательства виновности других и своей безгрешности», — приводит ТАСС слова Захаровой.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что объявление США о приостановке финансирования ВОЗ стало проявлением эгоистичного подхода к борьбе с пандемией коронавируса.

Рябков добавил, что Россия призывает руководство США воздержаться от дальнейших атак на Всемирную организацию здравоохранения.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает финансирование ВОЗ. Он отметил, что это решение будет действовать до проведения разбирательства ошибок организации в управлении и сокрытия данных о распространении коронавируса.

Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения не справилась со своей основной функцией в виде предоставления объективной и достоверной информации об опасных инфекциях, которые грозят планете.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже раскритиковал заявление Трампа и заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования.