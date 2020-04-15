Пелоси призвала слушать ученых и игнорировать Трампа во время пандемии

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посоветовала прислушиваться к мнению ученых о пандемии COVID-19 и игнорировать заявления президента Дональда Трампа о развитии эпидемиологической ситуации в стране. Об этом она сообщила во вторник, 14 апреля, в официальном пресс-релизе на своем сайте.

«Правда заключается в том, что с этого момента американцы должны игнорировать ложь и начать прислушиваться к ученым и другим уважаемым специалистам, чтобы защитить себя и своих близких», — заявила политик.

Пелоси привела ряд тезисов, осуждающих действия президента Дональда Трампа по борьбе с пандемией коронавируса. Так, по ее словам, американский лидер был предупрежден об опасности эпидемии еще в январе, однако он принял недостаточные меры для предотвращения распространения заболеваемости, передает «Газета.ру».

При этом Пелоси отметила, что лишь 1% жителей США прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, несмотря на заявления Трампа. Она также пояснила, что в настоящее время американские медучреждения продолжают испытывать проблемы из-за недостаточного количества оборудования, средств индивидуальной защиты и достаточного количества тестов на COVID-19.

«Правда заключается в том, что слабый человек, плохой лидер, не берёт на себя никакой ответственности. Слабый человек винит других», — резюмировала Пелоси, говоря об американском лидере.

С 11 апреля на территории США из-за коронавируса действует режим крупного бедствия (major disaster). Президент Дональд Трамп сообщил о планах смягчить карантинный режим в мае в случае, если вспышка заболеваемости пойдет на спад. В настоящий момент глава государства отметил, что хорошая обстановка наблюдается в 20 штатах, что может стать причиной ослабления карантина до 1 мая.

Согласно данным Worldometer на 15 апреля, в Соединенных Штатах зарегистрировано более 614 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них умерли свыше 26 тыс. человек. Более 38 тыс. пациентов были выписаны из больниц.