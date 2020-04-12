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Впервые в истории все штаты США признаны территорией «масштабных бедствий»

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Фото: REUTERS/US AIR FORCE
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Впервые в истории США федеральные власти страны приняли решение одобрить декларацию о введении режима «масштабного бедствия» (major disaster) из-за распространения коронавируса одновременно во всех американских штатах и столичном округе Колумбия. Об этом 11 апреля сообщил телеканал CNN.

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Президент Трамп одобрил эту меру в субботу. Декларация позволит властям штатов получить средства из федерального бюджета, которые они направят на борьбу с COVID-19. Последним штатом, где был введен режим «масштабного бедствия», стал Вайоминг.

Такой порядок также действует сейчас в ряде заморских территорий США. В их числе Американские Виргинские острова, Содружество Северных Марианских островов, Гуам и Пуэрто-Рико.

По информации Университета Джона Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 524 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 20,2 тыс. человек.

Самая тяжелая эпидемиологическая обстановка, как сообщает ABC News, наблюдается в штате Нью-Йорк. Там, в спальных районах через реку Гудзон в Нью-Джерси, к востоку от Лонг-Айленда и к северу от Коннектикута, были зарегистрированы самые крупные вспышки заболеваемости в стране. Более половины смертей от COVID-19 в США пришлось именно на этот штат.

Ранее, 10 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что по прогнозам в стране от коронавируса умрут менее 100 тыс. человек, хотя раньше говорилось, что их число может достичь 225 тыс. В этот же день американский лидер заявил, что Соединенные Штаты находятся на пике распространения коронавируса. Он отметил, что в некоторых штатах заболеваемость уже пошла на спад.

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