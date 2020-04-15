Трамп допустил снятие ограничений из-за коронавируса до 1 мая

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что некоторые штаты смогут начать снимать введенные в стране ограничения из-за пандемии коронавируса еще до 1 мая. Трансляция брифинга велась на странице Белого дома в Twitter.

Для всех штатов будет предусмотрен свой индивидуальный план снятия ограничений, поскольку ситуация с распространением коронавируса по стране разная. При этом каждый губернатор будет согласовывать с Трампом порядок открытия регионов.

Американский лидер отметил, что около 20 штатов, в которых наблюдается хорошая обстановка на фоне пандемии, смогут начать открываться еще до 1 мая.

С 11 апреля на территории всей страны из-за коронавируса действует режим крупного бедствия.

Накануне американский лидер сообщил о готовности властей снять карантинные ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в мае. Однако при повторной вспышке заболевания США будут готовы наложить ограничения снова.

Согласно данным Worldometer на 15 апреля, в Соединенных Штатах зарегистрировано более 611 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них умерли свыше 25 тыс. человек.