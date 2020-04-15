В США за сутки скончалось рекордное число зараженных COVID-19

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерло рекордное число зараженных — 2228 человек, сообщил ведущий подсчеты Университет Джонса Хопкинса.

13 апреля сообщалось о гибели 1509 человек. В последние четыре дня в США наблюдалось снижение смертности.

Всего в Штатах выявлено более 608 тыс. заболевших, скончались порядка 26 тыс.

14 апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за того, что организация якобы допустила ошибки и скрывала данные о распространении коронавируса.