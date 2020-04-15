Помпео раскритиковал ВОЗ за сокрытие информации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна своевременно информировать общество об инфекциях, однако в случае с коронавирусом этого не произошло. Об этом он сообщил в среду, 15 апреля, в интервью телеканалу Fox News.

«Нам нужно, чтобы Всемирная организация здравоохранения выполняла свою работу, выполняла свою основную функцию — обеспечение мира точной, своевременной, эффективной и реальной информацией о том, что происходит в глобальном пространстве здравоохранения. И они этого не сделали», — сказал Помпео.

Он отметил, что ВОЗ в течение длительного времени не хотела объявлять пандемию, так как это противоречило китайским интересам.

Ранее в это же день президент США Дональд Трамп заявил, что приостанавливает финансирование ВОЗ. Он убежден, что организация не справилась со своими обязанностями и необходимо добиваться ее реформирования.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал заявление Трампа и заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным на 15 апреля, в США за прошедшие сутки от коронавируса умерло рекордное число зараженных — 2228 человек. Всего в Штатах выявлено более 608 тыс. заболевших.