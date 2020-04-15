Из США возвратным рейсом «Аэрофлота» вылетели 276 россиян

Возвратный самолет «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину гражданами России вылетел из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву. Ранее этим же бортом в Нью-Йорк из российской столицы прибыла группа американцев, решивших вернуться в США.

Рейс SU103 вылетел из первого терминала аэропорта имени Джона Кеннеди во вторник 15 апреля в 20:07 (03:07 среды 16 апреля мск). Ожидаемое прибытие в аэропорт Пулково — 11:45 мск. Далее самолет вылетит в аэропорт Шереметьево, время прибытия пока не уточняется.

По данным генконсульства России в Нью-Йорке, на борту самолета находятся 276 человек, которые проживают в Московской и Ленинградской областях. В числе пассажиров есть несовершеннолетние. Одна из девочек в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала, что находилась в США по учебной программе, а на борту самолета помимо нее присутствуют еще три российских школьницы.

На прошлой неделе посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что на территории США осталось более 2 тыс. российских граждан, изъявивших желание вернуться домой из-за пандемии коронавируса. 8 апреля в Минтрансе заявили, что с 20 марта из-за рубежа на родину вернулись более 164,6 тыс. человек.

Ранее в марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии COVID-19, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Россия возобновила вывозные рейсы для граждан страны 6 апреля. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.