Прямой эфир
Сюжет:

Посол РФ рассказал о 2 тыс. застрявших в США россиянах из-за пандемии

0
Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 2 тыс. россиян в Соединенных Штатах не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Соответствующая информация была опубликована на странице дипведомства в Facebook.

Самодепортация: из-за COVID-19 иностранцы не могут вернуться домой
РФ вывезла большинство своих туристов из Европы, но проблема Черногории сохраняется

«По нашим данным, на территории США осталось более 2 тыс. российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — говорится в сообщении.

Антонов добавил, что посольство обеспечило проживанием 51 гражданина России из 250, которые должны были вернуться 3 апреля на родину, однако их рейс был отменен на фоне роста заболеваемости в Штатах.

При этом посол РФ призвал сограждан за рубежом заполнять анкету на сайте Госуслуг и сообщать в российские дипведомства о своем желании вернуться в Россию.

Ранее в марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии COVID-19, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.

Россияне смогут возвращаться из-за рубежа в столицу только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек. С 20 по 30 марта в Россию уже было возвращено более 155 тыс. граждан.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
КНДР разрешила иностранцам посещать общественные места в Пхеньяне
Иностранцам в РФ продлят срок действия виз на 90 дней из-за пандемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020