Посол РФ рассказал о 2 тыс. застрявших в США россиянах из-за пандемии

Около 2 тыс. россиян в Соединенных Штатах не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Соответствующая информация была опубликована на странице дипведомства в Facebook.

«По нашим данным, на территории США осталось более 2 тыс. российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — говорится в сообщении.

Антонов добавил, что посольство обеспечило проживанием 51 гражданина России из 250, которые должны были вернуться 3 апреля на родину, однако их рейс был отменен на фоне роста заболеваемости в Штатах.

При этом посол РФ призвал сограждан за рубежом заполнять анкету на сайте Госуслуг и сообщать в российские дипведомства о своем желании вернуться в Россию.

Ранее в марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии COVID-19, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.

Россияне смогут возвращаться из-за рубежа в столицу только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек. С 20 по 30 марта в Россию уже было возвращено более 155 тыс. граждан.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.