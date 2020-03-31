Иностранцам в РФ продлят срок действия виз на 90 дней из-за пандемии

Срок действия виз для иностранных граждан в России будет продлен на 90 дней из-за распространения коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД России.

«Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию на основании виз, будет продлен срок их действия до 90 дней, независимо от цели въезда в Россию», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в МВД подчеркнули, что гражданам, прибывшим в РФ в порядке, не требующем получения визы, срок пребывания будет продлен даже в случае, если он уже истек.

19 марта ведомство заявило, что действие виз будет продлено в связи с пандемией коронавируса, однако о сроках ничего не сообщалось.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, общее число заразившихся в России достигло 1836 человек, скончались 17 пациентов.

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