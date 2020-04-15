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Боррель раскритиковал решение США прекратить финансирование ВОЗ

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Решение Вашингтона о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нельзя оправдать на фоне пандемии коронавируса. Об этом в среду, 5 апреля, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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«Глубоко сожалею о решении США приостановить финансирование ВОЗ. Нет никаких оснований оправдывать этот шаг в тот момент, когда ее усилия необходимы больше, чем когда-либо, чтобы помочь сдержать и ослабить пандемию коронавируса», ― цитирует его ТАСС.

О приостановке финансирования ВОЗ американский лидер Дональд Трамп объявил ранее в этот день. Он заявил, что организация не будет получать средства от США до тех пор, пока Соединенные Штаты не изучат реагирование ВОЗ на пандемию и не подтвердят якобы сокрытие информации о масштабах вспышки COVID-19. Кроме того, в сенате США намерены установить роль Китая в распространении инфекции.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала решение Трампа попыткой найти виновных в пандемии коронавируса. Она напомнила, что в США часто ищут причины каких-либо неудач, как, например, в проигрыше Хиллари Клинтон на президентских выборах виновной назначили Россию.

Трамп и ранее критиковал работу ВОЗ, утверждая, что организация слишком много внимания уделяет КНР, хотя большая часть финансирования поступает из США.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 15 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2 млн случаев заболевания, умерли более 127 тыс. человек, вылечились — 489 тыс.

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