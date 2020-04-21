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Число случаев коронавируса в США превысило 780 тыс.

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 780 тыс., умерли почти 42 тыс. человек. Такие данные в понедельник, 20 апреля, приводит Университет Джонса Хопкинса.

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По информации учебного учреждения, общее число зараженных в США составляет 782 159. Число летальных исходов — 41 816, вылечились почти 72 тыс. человек.

Ранее в понедельник сообщалось, что в США за сутки выявили 26,9 тыс. зараженных коронавирусом, скончались 1997 человек.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик эпидемии. В связи с этим в ближайшее время 29 штатов начнут снимать ограничения. Первым станет Техас.

Кроме того, американский лидер высоко оценил проделанную работу по борьбе с распространением вируса. По его словам, благодаря этому от COVID-19 погибнет около 65 тыс. американцев, а не 200 тыс.

17 апреля 29 штатов США начали снимать ограничения по COVID-19. Режим карантина смягчат регионы с благоприятной ситуацией, где небольшое число инфицированных — в основном это север и запад Америки. Штаты сами будут решать, как выходить из карантина, при этом рекомендации по социальному дистанцированию и вниманию к гигиене продолжают действовать.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 21 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,47 млн человек, из них 170 тыс. скончались, 645,2 тыс. пациентов выписаны из больниц. В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и по числу летальных исходов.

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