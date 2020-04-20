Эксперт назвал срок начала испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в июне 2020 года, заявил в понедельник, 20 апреля, научный сотрудник Государственного научного центра «Вектор» Наталья Думченко.

«По прогнозам, это будет июнь 2020 года. К клиническим исследованиям будут приступать только после получения разрешения министерства здравоохранения РФ и одобрения этическим комитетом, как при Минздраве, так и при исследовательском клиническом центре», — приводит ее слова «РИА Новости».

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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