Власти Москвы рассказали о соблюдении горожанами самоизоляции

Москвичи в последние два дня более добросовестно и дисциплинированно соблюдали режим самоизоляции. Об этом заявил 20 апреля начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, в минувшие выходные количество нарушений сократилось на 25% относительно прошедшей недели. «Возможно, это связанно с плохими погодными условиями», — приводит слова чиновника «РИА Новости».

Дачников отметил, что в Москве за выходные составили около 3 тыс. протоколов за нарушения введенных ограничительных мер. Всего с начала действия режима повышенной готовности в городе составили свыше 17 тыс. протоколов на 70 млн рублей.

Он уточнил, что на улицах города сегодня работают более 13 тыс. полицейских, 3 тыс. сотрудников Росгвардии и 1 тыс. дружинников. Они ежедневно патрулируют улицы, призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости и составляют протоколы об административных правонарушениях при их выявлении. Составленные протоколы направляют в объединение административно-технических инспекций столицы для рассмотрения и вынесения штрафа нарушителю.

Согласно рейтингу городов, соблюдающих режим самоизоляции, составленному Райффайзенбанком, Москва находится на первом месте. Далее идут Санкт-Петербург и Сочи.

Согласно данным индекса самоизоляции от «Яндекса» на 9:10 (мск) понедельника, индекс составлял 3,5 балла, что соответствует значению «на улице есть люди». Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города.

С вечера 29 апреля до 1 мая в Москве и Подмосковье действует обязательный домашний режим для всех жителей. Позже этому примеру последовали и другие регионы.

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в столице с 15 апреля действуют электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте. Пешеходам пропуска не нужны.

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