Составлен рейтинг городов по соблюдению самоизоляции

Райффайзенбанк составил рейтинг городов, соблюдающих режим самоизоляции. Об этом 20 апреля сообщил РБК.

Создатели рейтинга проанализировали транзакции своих клиентов в период с 28 марта по 12 апреля в таких сферах онлайн-расходов, как супермаркеты, аптеки, автозаправочные станции, городской транспорт (за исключением такси), товары для дома, фастфуд, одежда и мебельные центры. В зависимости от частоты использования им присваивались баллы, которые впоследствии суммировались. Чем больше баллов набирает город, тем хуже там соблюдается самоизоляция.

Первую строчку рейтинга возглавила Москва, набравшая 31 балл. На втором месте — Санкт-Петербург (32 балла), на третьем — Сочи. Первую пятерку рейтинга замыкают Казань и Уфа.

В первую десятку также вошли Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Пермь. Во второй десятке рейтинга расположились Воронеж, Челябинск, Калининград, Самара, Красноярск, Волгоград, Саратов, Омск, Ярославль. Последнее место в рейтинге занимает Новосибирск, набравший 124 балла.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля, в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.