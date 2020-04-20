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Ученые рассказали об эффективных лекарствах против коронавируса

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Фото: Depositphotos
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Китайские ученые смоделировали атаку коронавируса на организм и выяснили, что препараты хлорохин и авипиравир наиболее эффективны в борьбе с ним. Об этом сообщает портал ChemRxiv.

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Модель развития болезни показала, что, проникая в организм, коронавирус разрушает гемоглобин в крови.

Этот белок необходим для газообмена в легких. Оказалось, что частицы SARS-COV-2 вытесняют из гемоглобина железа и связывают порфирин.

В итоге атакованные клетки легких реагируют мощным воспалением.

По мнению ученых, в такой ситуации эффективным лекарствами будут хлорохин, который защитит гемоглобин от атаки вирусных белков, и авипиравир, способный ингибировать связь белков и не давать вирусу захватывать здоровые клетки.

Первый препарат используют при лечении малярии, второй является противовирусным.

Ученые отметили, что пока выводы предварительны, и исследование будет продолжено.

1 апреля сообщалось, что ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом. Согласно их данным, переливание крови от переболевших людей может помочь новым пациентам.

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