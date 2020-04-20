Инфекционист назвал странности коронавируса

Пандемия коронавируса стала для человечества чем-то совершенно новым, так как COVID-19 имеет странное воздействие на организм. Об этом рассказал завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации (ФМБА) Владимир Никифоров.

По его словам, коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ. Так, например, самочувствие больных может не соответствовать изменениям в их легких.

«Судя по картине КТ (компьютерной томографии. — Ред.), такой больной должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо», — сказал Никифоров 19 апреля в эфире телеканала «Россия 1».

При этом специалист отметил, что такое состояние тоже длится недолго, и потом наступает резкий, катастрофический обвал.

Еще одной странностью инфекционист назвал трудность в выявлении пневмонии. Он отметил, что при коронавирусе ее не видно на рентгене.

«Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но всё непонятное — всё страшно», — добавил Никифоров.

17 апреля иммунолог из Франции, профессор Жан-Лоран Казанова назвал причину «необъяснимых» тяжелых случаев COVID-19. По его словам, редкие тяжелые формы коронавируса у молодых людей могут объясняться генетической предрасположенностью.