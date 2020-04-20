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Инфекционист назвал странности коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Пандемия коронавируса стала для человечества чем-то совершенно новым, так как COVID-19 имеет странное воздействие на организм. Об этом рассказал завкафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации (ФМБА) Владимир Никифоров.

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По его словам, коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ. Так, например, самочувствие больных может не соответствовать изменениям в их легких.

«Судя по картине КТ (компьютерной томографии. — Ред.), такой больной должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо», — сказал Никифоров 19 апреля в эфире телеканала «Россия 1».

При этом специалист отметил, что такое состояние тоже длится недолго, и потом наступает резкий, катастрофический обвал.

Еще одной странностью инфекционист назвал трудность в выявлении пневмонии. Он отметил, что при коронавирусе ее не видно на рентгене.

«Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но всё непонятное — всё страшно», — добавил Никифоров.

17 апреля иммунолог из Франции, профессор Жан-Лоран Казанова назвал причину «необъяснимых» тяжелых случаев COVID-19. По его словам, редкие тяжелые формы коронавируса у молодых людей могут объясняться генетической предрасположенностью.

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