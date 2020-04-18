Названа причина «необъяснимых» тяжелых случаев COVID-19

Редкие тяжелые формы протекания коронавируса у молодых людей могут объясняться генетической предрасположенностью пациентов, заявил иммунолог из Франции, профессор Жан-Лоран Казанова.

17 апреля в интервью Le Monde специалист обратил внимание на то, что по не совсем понятным причинам у некоторых молодых взрослых людей и детей без хронических заболеваний коронавирус протекает крайне тяжело. Возможны даже летальные исходы.

«Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус», — отметил профессор.

Казанова является сторонником гипотезы о том, что все инфекционные заболевания связаны с генетическим фактором.

По его словам, именно из-за предрасположенности при контакте с вирусом в организме выявляются уязвимые к нему гены.

Он отметил, что многие исследования генетиков говорят о существовании генетической базы инфекционных заболеваний.

В настоящее время исследователи под руководством Казановы пытаются определить вариации генома, уязвимые перед коронавирусом.

Ранее в пятницу главный врач Англии Крис Уитти перечислил три фактора, повышающих риск летального исхода при заражении коронавирусом. Среди них специалист выделил гендерную принадлежность.