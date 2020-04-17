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Названа опасная реакция иммунитета на коронавирус

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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У пациентов с коронавирусом могут возникать осложнения из-за повышенной реакции иммунной системы, рассказал хирург-онколог Андрей Атрощенко.

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Медик объяснил, что подобная реакция носит название цитокиновый шторм и опасна тем, что ухудшает состояние.

«Агрессия этой болезни кроется в реакции иммунитета. Принимаю человека, который себя достаточно неплохо чувствует. Компьютерная томограмма легких у него тоже относительно нормальная. А через три-четыре дня пациент ухудшается, вплоть до реанимации», — цитирует Атрощенко «Лента.ру» 17 апреля.

Накануне профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о последствиях, возникающих у тех, кто переболел коронавирусом. По ее словам, опасность болезнь несет для мозга и легких.

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