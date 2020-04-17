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Разведка США предупреждала НАТО о коронавирусе в ноябре

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Фото: TASS/Zuma
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Разведка США предупредила НАТО и Израиль о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года, хотя Китай сообщил о вспышке только в конце декабря, пишет 16 апреля The Times of Israel.

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Издание отмечает, что в ноябре американская разведка передала администрации президента США Дональда Трампа, союзникам по НАТО и Израилю данные о вирусе.

При этом израильские чиновники сразу обсудили меры, которые можно принять в случае распространения коронавируса в регионе, однако никаких шагов в итоге сделано не было, пишут журналисты.

О том, что разведка США заранее знала о вирусе, сообщал на прошлой неделе и телеканал ABC News. По его данным, доклад был составлен в декабре Национальным центром медицинской разведки американских военных.

Накануне телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане.

Однако официально американские военные считают, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет естественное, а не лабораторное происхождение.

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