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В США заявили о работе первого пациента с COVID-19 в лаборатории в Ухане

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Фото: TASS/Zuma
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Первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, сообщил 15 апреля телеканал Fox News.

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Со ссылкой на «многочисленные источники», которые якобы знают о сокрытии Китаем «улик» по делу о возникновении коронавируса, американские журналисты уверяют, что нулевой пациент заразился от летучей мыши, работая в лаборатории.

При этом отмечается, что лаборатория в Ухане не собиралась создавать биологическое оружие, а лишь исследовала вирусы.

5 апреля британские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из лаборатории в китайском Ухане. Отмечалось, что в лаборатории якобы изучали вирусы и не придерживались техники безопасности.

В последнее время США заявляют о планах найти виновных в распространении коронавируса. По словам президента Дональда Трампа, Китай мог скрывать данные о вирусе.

Пекин обвинения отвергает.

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