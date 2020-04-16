В США заявили о работе первого пациента с COVID-19 в лаборатории в Ухане

Первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, сообщил 15 апреля телеканал Fox News.

Со ссылкой на «многочисленные источники», которые якобы знают о сокрытии Китаем «улик» по делу о возникновении коронавируса, американские журналисты уверяют, что нулевой пациент заразился от летучей мыши, работая в лаборатории.

При этом отмечается, что лаборатория в Ухане не собиралась создавать биологическое оружие, а лишь исследовала вирусы.

5 апреля британские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из лаборатории в китайском Ухане. Отмечалось, что в лаборатории якобы изучали вирусы и не придерживались техники безопасности.

В последнее время США заявляют о планах найти виновных в распространении коронавируса. По словам президента Дональда Трампа, Китай мог скрывать данные о вирусе.

Пекин обвинения отвергает.