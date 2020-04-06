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Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Высокопоставленные британские политики не исключают, что пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из лаборатории в китайском Ухане, пишет 5 апреля Daily Mail.

Дело вирусологов: новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19
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Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.

При этом приводится комментарий американского эксперта по биобезопасности, профессора Ричарда Эбрайта, который убежден, что в лабораториях изучали вирусы и не придерживались техники безопасности. По его словам, уровень защиты должен быть не ниже «4», а китайские эксперты якобы использовали класс «2».

«Работа с вирусами, опыты с животными представляют значительный риск заражения работника лаборатории, а затем общественности», — отметил Эбрайт.

Тем не менее британские власти придерживаются основной версии появления вируса – передачи SARS-COV-2 от животных людям на рынке в Ухане.

Различные версии о лабораторном происхождении коронавируса появлялись и ранее. 12 марта МИД Китая не исключил, что инфекцию в страну завезли американские военные. По данным ведомства, в США и раньше умирали люди от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп обвинения отверг.

24 марта «Известия» выяснили, что часть исследования США по усилению функций патогенов , среди которых вирусы гриппа, MERS и SARS, были продолжены, несмотря на временный мораторий, который правительство США наложило на их финансирование.

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