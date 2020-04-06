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Врач назвал единственный эффективный способ профилактики COVID-19

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Эффективным способом профилактики любых инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, является вакцинация, заявил 5 апреля замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

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«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту», — подчеркнул он в эфире Первого канала.

При этом Горелов отметил, что в случае с коронавирусом ученые столкнулись с рядом проблем в вопросе создания вакцины. Он указал, что данные об эффективности прививки от гриппа от коронавируса не подтверждены.

По словам профессора, разработкой препарата именно от COVID-19 занимаются порядка 20 компаний, в том числе российских. Однако ученые испытывают трудности с испытанием вакцин, так как многие лабораторные животные попросту невосприимчивы к коронавирусу.

«Это отодвигает сроки появления вакцины», — отметил Горелов.

Врач также выразил уверенность, что несмотря на конкуренцию компаний, лечиться мир будет наиболее эффективной вакциной.

4 апреля вирусолог Алексей Мазус оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус. По его словам, возможно, благодаря БЦЖ у россиян течение болезни пройдет легче.

2 апреля в США опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса. В создании препарата ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS.

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