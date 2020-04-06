Названы три дополнительных симптома COVID-19

Исследование выявило три дополнительных симптома коронавируса. Согласно опубликованной на портале Lancet работе, заболевание может проявиться не только в виде высокой температуры и кашля. У 8% пациентов из Уханя фиксировали головные боли, головокружение и потерю обоняния.

Согласно данным из Италии, Китая и Южной Кореи, последний симптом крайне распространен.

Кроме того, в Германии более двух третей заболевших коронавирусом людей сообщали о неспособности улавливать и распознавать запахи.

Также ученые советуют обращать внимание на общее состояние организма. Так как растерянность и усталость проявляются в самом начале заболевания COVID-19, пишет «Российская газета».

Так, недавний отчет из дома престарелых в Вашингтоне, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, указывает на то, что многие заболевшие испытывали беспокойство и растерянность.

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) причислил эти симптомы к предвестникам COVID-19.

Накануне член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса.