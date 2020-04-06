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Названы «лидеры» в группе риска по коронавирусу

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Фото: TASS/PA Images
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Наибольшую опасность коронавирус может представлять для беременных женщин, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

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По его словам, главная сложность заключается в том, что старикам и детям можно давать различные препараты против инфекции, а беременным трудно подобрать лечение.

Зуев призвал беречь будущих мам от вирусов, так как последствия заболевания отразятся на ребенке.

«Мы знаем, чем кончается грипп у беременных, вернее, у потомства, которое они рожают. Нередко развивается медленная форма гриппозной инфекции, которая может привести к тяжелым осложнениям», — указал эксперт в эфире «России 1».

2 апреля СМИ сообщили о рождении в Москве ребенка, зараженного коронавирусом.

коронавирус в России

5 апреля член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса.

В марте ВОЗ признала распространение новой коронавирусной инфекции пандемией. В настоящее время в мире COVID-19 заразились более 1,2 мне человек.

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