СМИ сообщили о рождении в Москве ребенка с коронавирусом

В Москве впервые появился на свет ребенок, зараженный коронавирусом, сообщает 2 апреля «Лента.ру» со ссылкой на источник.

По данным издания, положительный тест на COVID-19 изначально сдала мать новорожденного. Ребенок появился на свет путем кесарева сечения. Отмечается, что мать и малыш находятся в больнице под наблюдением медиков.

Официального подтверждения этой информации нет.

По данным на 1 апреля, всего в России выявлены 2777 случаев заражения коронавирусом, скончались 24 человека, из них 19 в Москве. Еще 190 пациентов поправились.





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3 февраля сообщалось, что жительница китайского Харбина, зараженная коронавирусом, родила здоровую дочь.