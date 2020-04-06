В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнет массовый скрининг всех желающих провериться на наличие COVID-19. Об этом ведомство сообщило в понедельник на своем сайте.

Сдать тест можно на коммерческой основе. Специалисты сами приедут домой к гражданину и с помощью высокоточной тест-системы, разработанной учеными Центрального НИИ Эпидемиологии, проведут анализ.

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.

Таким образом ведомство надеется реализовать план противодействия эпидемии - «выявляй, разобщай, лечи».

Процедура забора биоматериала будет происходить практически бесконтактным способом. Специалист возьмет мазок из ротоглотки и заберет его в лабораторию на исследование. Результат будет готов в течение одного-двух дней. Его вышлют на электронную почту.

«В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена», - отметили в Роспотребнадзоре.

Пока воспользоваться услугой могут только жители Москвы и Московской области.

4 апреля «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в стране планируют начать применять уже в апреле новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса.

Разработка «Эвотек-Мирай Геномикс» российско-японской компании EMG позволяет получать практически 100% точные результаты за 30 минут.