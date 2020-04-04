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В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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Разработка «Эвотек-Мирай Геномикс» российско-японской компании EMG позволяет получать практически 100% точные результаты за 30 минут. Кроме того, выявить COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях.

Пилотный проект применения тестов стартует в апреле в Москве и Московской области, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.

Тесты «Эвотек-Мирай Геномикс» уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на использование в РФ.

«В тестовых системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции. — Ред.), но сокращает время тестирования более чем в четыре раза», — пояснили в пресс-службе компании «ФосАгро», принимающей участие в реализации проекта.

По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, сейчас в РФ три тест-системы, не считая этой, но они могут быть менее точными и быстрыми, чем новая система.

Эксперты уверены, что России необходимы высокоточные и недорогие тесты для выявления зараженных легкой формой коронавируса. Это поможет скорее справиться с эпидемией.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Успеть за 30 минут: выявлять коронавирус в России будут за полчаса с точностью до 100%

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