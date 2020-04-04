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Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Новый тип коронавируса, вероятно, останется с человечеством навсегда, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.

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По словам специалиста, COVID-19 переболеет 70% населения планеты, и пора осознать, что вирус пришел в человеческую популяцию «не до лета, а на много-много лет» — скорее всего, навсегда.

Зверев указал, что в случае начала массового тестирования россиян на наличие коронавируса число заболевших было бы больше. Однако показатель смертности всё равно был бы крайне низким.

«Цифра смертности, она никакие не 5%, она меньше, чем при гриппе. И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом», — сказал ученый в эфире «России 1».

Зверев добавил, что, несмотря на ситуацию с заболевшими в США, от коронавируса там всё равно скончалось меньше людей, чем от гриппа.

По данным ресурса Worldometer, к 4 апреля в США заболели COVID-19 более 270 тыс. человек, скончались порядка 7 тыс.

В России на данный момент зарегистрировано 4149 случаев заражения.

Накануне доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал «Известиям», как победить коронавирус в России. По его словам, пик эпидемии в стране еще не пройден и есть вероятность, что ситуация будет развиваться, как в США.

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