Россия передала США тест-систему для выявления коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую систему для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил 3 апреля глава фонда Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что коронавирус стал глобальной проблемой, с которой нужно бороться сообща. Поэтому в целях помощи и укрепления сотрудничества российская сторона передала Штатам тесты. По его словам, РФ и США стоит объединить усилия для борьбы с коронавирусом.

«Пришло время хороших жестов. Мы хотим поддержать США. Мы передали наши тестовые системы, которые, по нашему убеждению, являются одними из лучших в мире», — цитирует Дмитриева CNN.

В начале апреля Россия направила в США два самолета с гуманитарной помощью. Ан-124 доставили в Америку медицинское оборудование и индивидуальные средства защиты. Президент США Дональд Трамп выразил признательность за помощь.

4 апреля «Известия» писали, что новые экспресс-тесты «Эвотек-Мирай Геномикс» российско-японской компании EMG прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на дальнейшее использование в РФ. Эта разработка позволяет получать результаты за 30 минут, при этом точность теста — почти 100%.