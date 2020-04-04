В США назвали повышающий риск смерти от коронавируса фактор

Заболевание COVID-19 проходит в более тяжелой форме у курильщиков, заявляют эксперты американской клиники Мэйо.

Отмечается, что при инфицировании коронавирусом могут возникать осложнения в виде поражения легких — пневмония. Таким образом, люди, которые курят, попадают в группу повышенного риска смерти от заболевания: их легкие уже повреждены вредной привычкой, пишет MedicalXpress.

Кроме того, курение снижает естественную защиту организма от некоторых бактерий и вирусов, что увеличивает вероятность заразиться COVID-19.

Согласно исследованиям китайских медиков, смертность от COVID-19 для общей популяции составляет около 2%, при этом для людей с заболеваниями легких, которые часто связаны с курением, этот показатель вырастает до 6%.

Также в группе риска люди с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, диабетом или онкологией.

3 апреля врач-вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус. По его словам, благодаря БЦЖ в России эпидемия может пройти спокойнее, чем в Европе.