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В США назвали повышающий риск смерти от коронавируса фактор

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заболевание COVID-19 проходит в более тяжелой форме у курильщиков, заявляют эксперты американской клиники Мэйо.

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Отмечается, что при инфицировании коронавирусом могут возникать осложнения в виде поражения легких — пневмония. Таким образом, люди, которые курят, попадают в группу повышенного риска смерти от заболевания: их легкие уже повреждены вредной привычкой, пишет MedicalXpress.

Кроме того, курение снижает естественную защиту организма от некоторых бактерий и вирусов, что увеличивает вероятность заразиться COVID-19.

Согласно исследованиям китайских медиков, смертность от COVID-19 для общей популяции составляет около 2%, при этом для людей с заболеваниями легких, которые часто связаны с курением, этот показатель вырастает до 6%.

Также в группе риска люди с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, диабетом или онкологией.

3 апреля врач-вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус. По его словам, благодаря БЦЖ в России эпидемия может пройти спокойнее, чем в Европе.

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