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Госдеп прокомментировал гуманитарную помощь от России

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Фото: Depositphotos
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США и Россия всегда помогали друг другу в кризисные времена и продолжат это делать, заявила 1 апреля представитель Госдепартамента Морган Ортагус, комментируя прибытие помощи из России для борьбы с коронавирусом.

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Вечером в среду российский Ан-124 с медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Накануне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Москва протягивает Штатам руку помощи в трудное время, так как сейчас не время для распрей.

«США и РФ не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем. Пришло время чтобы США и РФ работали вместе для победы над коронавирусом», — говорится в распространенном заявлении госдепа.

Как сообщает CNN, по прибытии самолета в Нью-Йорк диспетчеры аэропорта поблагодарили Россию.

«Ромео Фокстрот, Фокстрот 8460. Мы искренне благодарим вас за помощь, которую вы нам доставили! Хорошего дня!» — приводятся слова одного из диспетчеров российскому экипажу.

30 марта президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили возможность российской помощи США. Как отметили в Кремле, Трамп был признателен. 1 апреля в Штаты прибыл уже второй самолет с гумпомощью.

Российские власти ранее отмечали, что в условиях глобальной пандемии коронавируса страны должны помогать друг другу.

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего статистику заболеваемости, в США коронавирусом заразились более 212 тыс. человек, скончались более 4 тыс. Это самый высокий показатель заболеваемости в мире.

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