Биолог рассказала о последствиях для переболевших коронавирусом

У пациентов, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, фиксируют изменения мозга и легких, Об этом рассказала 16 апреля профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, у многих переболевших наблюдалось уменьшение объема легких и неврологические симптомы.

«Молодые люди марафон не могут больше бегать, а более пожилые люди одышку испытывают, когда по лестнице поднимаются. Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех», — цитирует ее «РИА Новости».

Говоря об ухудшении мозговой деятельности врач указала, что у перенесших COVID-2019 возникало нейровоспаление. При этом у пожилых пациентов даже после выздоровления фиксировалась спутанность сознания и дезориентация.

Биолог отметила, что пока неясно, как долго такие последствия будут сохраняться.

Накануне профессор Сергей Авдеев сообщил, что последствия бессимптомного течения COVID-19 могут быть разными, не исключены и серьезные осложнения. Среди них он выделил острую дыхательную недостаточность.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны.

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